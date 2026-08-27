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Une planète par jour

Saint Jude, Editoriale Equipe

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Dans le premier livre de la Bible, il est dit qu'au commencement, Dieu fit les luminaires : le soleil pour illuminer au jour, la lune pour présider à la nuit, et les étoiles. (Genèse 1,16) Regarder les étoiles du ciel est un émerveillement : l'Univers est d'une beauté stupéfiante ! L'on découvre en particulier la beauté des planètes de notre système solaire. Or, les jours de la semaine portent les noms des astres les plus proches de notre système solaire : Lundi en latin Lunis dies, " jour de la Lune " Mardi, Martis dies, " jour de Mars " Mercredi, Mercurii dies, " jour de Mercure " Jeudi, Jovis dies, " jour de Jupiter " Vendredi, Veneris dies, " jour de Vénus " Samedi, Saturni dies, " jour de Saturne " Dimanche, dies Dominicus, " jour du Seigneur (Dieu) : le Soleil " Un petit livre pour découvrir ces fascinants corps celestes !

Par Saint Jude, Editoriale Equipe
Chez Editions Saint Jude

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Auteur

Saint Jude, Editoriale Equipe

Editeur

Editions Saint Jude

Genre

Astronomie

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Une planète par jour

Saint Jude, Editoriale Equipe

Paru le 27/08/2026

16 pages

Editions Saint Jude

3,90 €

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