Une planète par jour

Dans le premier livre de la Bible, il est dit qu'au commencement, Dieu fit les luminaires : le soleil pour illuminer au jour, la lune pour présider à la nuit, et les étoiles. (Genèse 1,16) Regarder les étoiles du ciel est un émerveillement : l'Univers est d'une beauté stupéfiante ! L'on découvre en particulier la beauté des planètes de notre système solaire. Or, les jours de la semaine portent les noms des astres les plus proches de notre système solaire : Lundi en latin Lunis dies, " jour de la Lune " Mardi, Martis dies, " jour de Mars " Mercredi, Mercurii dies, " jour de Mercure " Jeudi, Jovis dies, " jour de Jupiter " Vendredi, Veneris dies, " jour de Vénus " Samedi, Saturni dies, " jour de Saturne " Dimanche, dies Dominicus, " jour du Seigneur (Dieu) : le Soleil " Un petit livre pour découvrir ces fascinants corps celestes !