Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Nuitamment

Jean-Pierre Gilson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La nuit est toujours un défi pour le photographe ordinaire, Jean-Pierre Gilson se joue de ces obstacles et y trouve même une forme d'accomplissement en nous révélant de manière inattendue ces bords de mer qu'il a parcourus de Dunkerque à Brest. Il s'est attaché à ces cotes, détaillant ports, grèves, falaises, phares, ports, estuaires et la moindre anse qu'il repère de jour, recherchant la présence d'éclairages artificiels et imaginant sa future prise de vue la nuit tombée. Cet ouvrage témoigne de cette quête". On descend dans la nuit comme on descend sous terre, une légère peur au ventre mêlée au plaisir. Les effrois de l'enfance se projettent sur les parois. On hésite à faire demi-tour. Trop tard. La nuit fait son travail et continue, lancinante, d'estomper les contours. De les frotter à l'encre de sa matité. On voit bouger les pierres, on entend les murs respirer. Quelque chose de grave s'incarne. On pourrait fuir. On prend le risque de rester. "[... ] Dominique Sampierro (extraits)

Par Jean-Pierre Gilson
Chez Trans Photographic Press

|

Auteur

Jean-Pierre Gilson

Editeur

Trans Photographic Press

Genre

Photographie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nuitamment par Jean-Pierre Gilson

Commenter ce livre

 

Nuitamment

Jean-Pierre Gilson

Paru le 24/09/2026

120 pages

Trans Photographic Press

48,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791090371781
9791090371781
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.