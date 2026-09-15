Nuitamment

La nuit est toujours un défi pour le photographe ordinaire, Jean-Pierre Gilson se joue de ces obstacles et y trouve même une forme d'accomplissement en nous révélant de manière inattendue ces bords de mer qu'il a parcourus de Dunkerque à Brest. Il s'est attaché à ces cotes, détaillant ports, grèves, falaises, phares, ports, estuaires et la moindre anse qu'il repère de jour, recherchant la présence d'éclairages artificiels et imaginant sa future prise de vue la nuit tombée. Cet ouvrage témoigne de cette quête". On descend dans la nuit comme on descend sous terre, une légère peur au ventre mêlée au plaisir. Les effrois de l'enfance se projettent sur les parois. On hésite à faire demi-tour. Trop tard. La nuit fait son travail et continue, lancinante, d'estomper les contours. De les frotter à l'encre de sa matité. On voit bouger les pierres, on entend les murs respirer. Quelque chose de grave s'incarne. On pourrait fuir. On prend le risque de rester. "[... ] Dominique Sampierro (extraits)