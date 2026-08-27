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#Roman francophone

Alexis Romanov

Mauricette Vial-Andru, M. Vial-andru

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En 1904, naît l'héritier du trône impérial russe. C'est l'un des plus beaux enfants qu'on puisse rêver, avec ses boucles blondes, ses grands yeux gris-bleu qu'ombrageaient de longs cils recourbés. Couché sur un oreiller de tissu d'or, couvert du manteau d'hermine, il semble promis à un avenir radieux. Mais le destin est parfois cruel. Bientôt, le spectre de la révolution russe de 1917 va fondre sur la famille impériale...

Par Mauricette Vial-Andru, M. Vial-andru
Chez Editions Saint Jude

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Auteur

Mauricette Vial-Andru, M. Vial-andru

Editeur

Editions Saint Jude

Genre

XXe siècle

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Alexis Romanov

Mauricette Vial-Andru, M. Vial-andru

Paru le 27/08/2026

108 pages

Editions Saint Jude

9,00 €

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