Alexis Romanov

En 1904, naît l'héritier du trône impérial russe. C'est l'un des plus beaux enfants qu'on puisse rêver, avec ses boucles blondes, ses grands yeux gris-bleu qu'ombrageaient de longs cils recourbés. Couché sur un oreiller de tissu d'or, couvert du manteau d'hermine, il semble promis à un avenir radieux. Mais le destin est parfois cruel. Bientôt, le spectre de la révolution russe de 1917 va fondre sur la famille impériale...