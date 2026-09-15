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Agriculture biologique : Maîtriser la conduite de production et d'exploitation

Catherine Bergeran, Céline Rousset

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Fondé sur une situation professionnelle fictive, cet ouvrage vous permettra d'acquérir les connaissances nécessaires à la conduite du système de production bio, sur les productions végétales et les productions d'élevage tout en vous informant sur l'environnement professionnel et économique de l'agriculture biologique. Au fil des dialogues entre un agriculteur et un apprenant, des exercices corrigés, des tests et des synthèses vous sont proposés afin de construire vos propres outils d'aide à l'organisation et à la gestion future de votre activité

Par Catherine Bergeran, Céline Rousset
Chez Educagri

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Auteur

Catherine Bergeran, Céline Rousset

Editeur

Educagri

Genre

Agriculture

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Agriculture biologique : Maîtriser la conduite de production et d'exploitation

Catherine Bergeran, Céline Rousset

Paru le 15/11/2026

100 pages

Educagri

20,00 €

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