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La symphonie de Kaboul

Léa Taillefert-Rolland, Sarah Olga Elyounsi

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L'incroyable aventure du seul orchestre féminin d'Afghanistan. Fondé au sein de l'Institut national de musique d'Afghanistan, Zohra est le premier orchestre féminin du pays. Sous la direction du Docteur Sarmast, ces jeunes femmes parcourent le monde et portent en elles une promesse fragile : celle de l'émancipation. Elles incarnent aussi un pays qui, malgré ses blessures, laisse encore la musique résonner. Mais entre le poids d'une société patriarcale et le retour des talibans au pouvoir, en août 2021, les espoirs des musiciennes volent en éclats. L'orchestre est contraint de fuir. Sahar, Zarifa et Fazila se retrouvent dispersées aux quatre coins du monde mais tentent malgré tout de poursuivre leur vie et leur rêve musical.

Par Léa Taillefert-Rolland, Sarah Olga Elyounsi
Chez Steinkis

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Auteur

Léa Taillefert-Rolland, Sarah Olga Elyounsi

Editeur

Steinkis

Genre

Réalistes, contemporains

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La symphonie de Kaboul

Léa Taillefert-Rolland, Sarah Olga Elyounsi

Paru le 27/08/2026

123 pages

Steinkis

20,00 €

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