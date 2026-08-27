Apparitions en Allemagne (Sievernich)

Voici la traduction complète des apparitions de Sievernich, In Namen des Kostbaren Blutes (Au nom du Précieux Sang), publié en janvier 2022. Les messages des apparitions à Manuela Strack sont commentés par le journaliste allemand Michael Hesemann, spécialiste de l'histoire de l'Eglise. Dans ces messages récents de l'Enfant Jésus, Notre-Dame, saint Michel Archange et d'autres saints, on trouve des avertissements répétés concernant la gravité des transgressions des lois de Dieu (avortement, destruction de la famille, euthanasie...). Il existe de dangereuses dérives théologiques en Allemagne, aggravées par le fait qu'une partie du clergé abandonne sa mission de guider les fidèles. Les locutions comportent : - une saisissante interprétation symbolique de l'incendie de Notre-Dame de Paris, - des avertissements sur le conflit armé impliquant les Etats-Unis, la Russie et l'Ukraine, - des messages contenant des remèdes à de prochaines années difficiles.