Cet ouvrage, fruit d'une collaboration entre le Centre d'études et de recherches olympiques universitaires (CEROU) et le Centre de recherches juridiques de Franche-Comté (CRJFC, UR 3225), interroge la notion de bien-être au prisme de la pluridisciplinarité, en écho à une ligne éditoriale tournée vers l'olympisme, idéal transversal et fédérateur. Le fil directeur de cette réflexion collective met en lumière l'intégration progressive du bien-être au coeur des sphères juridiques, économiques, sociologiques, professionnelles et fiscales, révélant comment cette aspiration humaine s'est muée en un puissant instrument de régulation. Si la promotion du bien-être constitue un horizon normatif légitime et séduisant, elle n'en demeure pas moins profondément ambivalente. Derrière un discours porteur d'émancipation, le bien-être révèle ses failles et ses asymétries, se heurtant, selon les situations et les conditions d'existence, à des réalités d'épuisement ou de précarité. Loin d'être un concept figé, il apparaît ainsi comme une notion paradoxale et à géométrie variable, dont le droit et la société s'efforcent encore de tracer les contours. Avec la publication de "Penser le bien-être, entre normes, pratiques & représentations", coordonnée par Eric Monnin, directeur du CEROU, et Delphine Martin, maître de conférences HDR en droit privé, l'Université Marie et Louis Pasteur réaffirme son engagement en faveur du bien-être et des valeurs olympiques.