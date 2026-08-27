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3 Trucs à savoir

David Fauchet

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Oublie l'idée d'un livre compliqué ou d'un manuel d'instructions rigides et moralisatrices. Imagine : c'est comme un road trip passionnant à travers l'univers de la foi, un guide pratique et inspirant qui te permet de découvrir les paysages uniques de la Bible, de t'équiper pour affronter les défis de la route, et de te laisser guider par un GPS spirituel. 3 trucs à savoir est un guide, conçu pour t'aider à te connecter à Dieu, à grandir dans ta foi et à vivre une vie authentique et joyeuse. Au travers de ces différents volumes, ces livres t'invitent à : > Découvrir une nouvelle vision de Dieuâ¯ : tu comprendras mieux sa nature, son amour et ses plans pour ta vie. > Explorer la Bible et ses secretsâ¯ : tu découvriras la puissance transformatrice de la Parole de Dieu. > Vivre une relation profonde avec Dieuâ¯ : tu apprendras à l'aimer, à le suivre et à te laisser transformer par lui. > Naviguer dans les défis de la vie : tu trouveras des conseils pour surmonter les tentations,

Par David Fauchet
Chez Viens et vois

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Auteur

David Fauchet

Editeur

Viens et vois

Genre

Eveil de la foi

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3 Trucs à savoir

David Fauchet

Paru le 15/10/2026

152 pages

Viens et vois

13,00 €

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