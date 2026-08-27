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#Essais

Comment sauver l'école à l'ère de l'IA ?

Théo Leblanc

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Et si l'intelligence artificielle devenait le meilleur professeur particulier de chaque enfant ? Faut-il brûler les écoles ? est un essai courageux qui interroge frontalement l'adaptation du système éducatif à l'ère de l'intelligence artificielle. Plutôt que de défendre une réforme marginale, Théo Leblanc propose un changement de paradigme : utiliser l'IA comme professeur particulier personnalisé, assistant pédagogique et soutien en santé mentale. A travers des exemples concrets et des cas fictionnels immersifs, il montre comment l'IA pourrait réduire les inégalités, améliorer la compréhension des cours, accompagner les enseignants et protéger la santé psychologique des élèves. Le livre ne plaide pas pour la destruction de l'école, mais pour sa refondation radicale à l'aune des technologies contemporaines.

Par Théo Leblanc
Chez Editions Diateino

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Auteur

Théo Leblanc

Editeur

Editions Diateino

Genre

Pédagogie

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Comment sauver l'école à l'ère de l'IA ?

Théo Leblanc

Paru le 27/08/2026

300 pages

Editions Diateino

16,00 €

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Scannez le code barre 9782354568757
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