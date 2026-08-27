Comment sauver l'école à l'ère de l'IA ?

Et si l'intelligence artificielle devenait le meilleur professeur particulier de chaque enfant ? Faut-il brûler les écoles ? est un essai courageux qui interroge frontalement l'adaptation du système éducatif à l'ère de l'intelligence artificielle. Plutôt que de défendre une réforme marginale, Théo Leblanc propose un changement de paradigme : utiliser l'IA comme professeur particulier personnalisé, assistant pédagogique et soutien en santé mentale. A travers des exemples concrets et des cas fictionnels immersifs, il montre comment l'IA pourrait réduire les inégalités, améliorer la compréhension des cours, accompagner les enseignants et protéger la santé psychologique des élèves. Le livre ne plaide pas pour la destruction de l'école, mais pour sa refondation radicale à l'aune des technologies contemporaines.