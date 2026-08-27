Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'intention

Chris Bailey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le nouveau livre de l'auteur à succès Chris Bailey pour apprendre à aller au bout de ces projets ! Pourquoi certains réalisent-ils leurs projets alors que d'autres abandonnent en chemin ? La différence ne réside pas dans la motivation, la discipline ou la force de volonté. Elle tient à quelque chose de plus puissant : l'intention. Après dix années de recherches sur la productivité et la réussite personnelle, Chris Bailey révèle comment aligner ses actions quotidiennes avec ce qui compte vraiment pour transformer ses ambitions en résultats concrets. Grâce à une approche à la fois simple, pragmatique et efficace, vous apprendrez à avancer avec plus de clarté, d'énergie et de constance. Dans ce livre, vous découvrirez notamment comment : - Définir des objectifs qui ont réellement des chances d'être atteints. - Trouver l'élan nécessaire pour accomplir les tâches les plus rébarbatives. - Vaincre la procrastination avant qu'elle ne sabote vos projets. - Mesurer vos progrès pour rester motivé sur la durée. - Reconnaître les objectifs qui méritent votre énergie... et ceux qu'il vaut mieux abandonner. Votre avenir ne dépend pas de ce que vous voulez accomplir, mais de l'intention que vous mettez dans chacun de vos choix dès aujourd'hui.

Par Chris Bailey
Chez Editions Diateino

|

Auteur

Chris Bailey

Editeur

Editions Diateino

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'intention par Chris Bailey

Commenter ce livre

 

L'intention

Chris Bailey

Paru le 27/08/2026

300 pages

Editions Diateino

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782354568733
9782354568733
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.