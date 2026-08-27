Le nouveau livre de l'auteur à succès Chris Bailey pour apprendre à aller au bout de ces projets ! Pourquoi certains réalisent-ils leurs projets alors que d'autres abandonnent en chemin ? La différence ne réside pas dans la motivation, la discipline ou la force de volonté. Elle tient à quelque chose de plus puissant : l'intention. Après dix années de recherches sur la productivité et la réussite personnelle, Chris Bailey révèle comment aligner ses actions quotidiennes avec ce qui compte vraiment pour transformer ses ambitions en résultats concrets. Grâce à une approche à la fois simple, pragmatique et efficace, vous apprendrez à avancer avec plus de clarté, d'énergie et de constance. Dans ce livre, vous découvrirez notamment comment : - Définir des objectifs qui ont réellement des chances d'être atteints. - Trouver l'élan nécessaire pour accomplir les tâches les plus rébarbatives. - Vaincre la procrastination avant qu'elle ne sabote vos projets. - Mesurer vos progrès pour rester motivé sur la durée. - Reconnaître les objectifs qui méritent votre énergie... et ceux qu'il vaut mieux abandonner. Votre avenir ne dépend pas de ce que vous voulez accomplir, mais de l'intention que vous mettez dans chacun de vos choix dès aujourd'hui.