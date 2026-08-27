L'intimité, ça se respecte un peu, beaucoup, énormément...

Grandir, c'est aussi apprendre à préserver sa bulle d'intimité ! Dès le plus jeune âge, il est important de reconnaître ses besoins, de préserver son intimité, mais aussi respecter celle des autres... Dire non à un bisou, demander la permission avant d'entrer, refuser de montrer son corps, parler d'un secret lourd... Des situations choisies avec finesse pour amener l'enfant à mieux écouter son ressenti et celui des autres.