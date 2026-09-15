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Obliques

Victoire de Changy, Victoire De changy

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Après le succès de "La paume plus grande que toi", qui racontait sous forme de scansions la découverte de la maternité in et out, Victoire de Changy revient à la forme poétique avec "obliques". Si ses enfants sont à nouveau partie prenante d’une partie du texte, prolongeant les sensations du premier recueil, la thématique s’est élargie à un rapport, tout universel à nouveau dans sa singularité, au monde et à ce qui le compose. On y découvre des réflexions sur l’écriture, sur le droit à la tristesse, sur la nuit, sur une vigilance persistante qui tout à la fois pèse et fonde la création.

Par Victoire de Changy, Victoire De changy
Chez L'arbre de Diane

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Auteur

Victoire de Changy, Victoire De changy

Editeur

L'arbre de Diane

Genre

Poésie

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Obliques

Victoire de Changy, Victoire De changy

Paru le 15/09/2026

120 pages

L'arbre de Diane

15,00 €

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Scannez le code barre 9782930822440
9782930822440
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