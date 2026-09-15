Après le succès de "La paume plus grande que toi", qui racontait sous forme de scansions la découverte de la maternité in et out, Victoire de Changy revient à la forme poétique avec "obliques". Si ses enfants sont à nouveau partie prenante d’une partie du texte, prolongeant les sensations du premier recueil, la thématique s’est élargie à un rapport, tout universel à nouveau dans sa singularité, au monde et à ce qui le compose. On y découvre des réflexions sur l’écriture, sur le droit à la tristesse, sur la nuit, sur une vigilance persistante qui tout à la fois pèse et fonde la création.