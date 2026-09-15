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Entre les mondes

Lauren Soon

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J'ai photographié pendant trois ans un groupe qui occupe des bâtiments abandonnés quelque part en Belgique : les squatteurz. Faite d'ami. e. s, de militant. e. s pour le droit au logement, de personnes sans-papiers, de curieu. x. ses, de hustlers, de paumé. e. s, de voisin. e. s qui rendent visite, la petite bande évolue dans les décors de bric et de broc qu'elle s'approprie au fil des propriétaires énervés, du temps disponible et des ressources trouvées, o ? ertes, mises en commun... On est passés par les soupiraux et les fenêtres, on a remplacé les serrures, on a ouvert des portes, on s'est pris des portes, puis on les a refermées. On a vécu sur les déchets du capitalisme, entre autres : les bâtiments abandonnés qui attendent la gentrification et les poubelles des grands magasins. C'est la révolution chaque jour, Un petit monde que l'on tente tant bien que mal de créer, de faire émerger de ce qui a été cassé, de ce qui est bon à jeter. (...)

Par Lauren Soon
Chez Editions du Caïd

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Auteur

Lauren Soon

Editeur

Editions du Caïd

Genre

Thèmes photo

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Entre les mondes

Lauren Soon

Paru le 15/09/2026

208 pages

Editions du Caïd

35,00 €

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