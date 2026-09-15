Comment je me suis sortie de la merde

Ce texte inédit de 1974 raconte comment une femme seule, avec deux enfants malades, armée d'une clé anglaise, parvient à réparer le siège de ses toilettes et donc, littéralement, à se sortir de la merde, en refusant de se laisser décourager par une situation qu'une femme penserait ne pas pouvoir surmonter seule. Une petite jubilation pour un constat : "Notre libération est un boulot lent, difficile et ingrat, et il y aura un nettoyage colossal à faire une fois qu'il sera terminé". C'est ainsi qu'Anya Berger a composé avec la domination masculine tout au long de sa vie de femme, de mère et de collaboratrice scientifique : en trouvant le temps, par-ci par-là, d'écrire de courts textes personnels, des observations et des réflexions tirées de son quotidien, dont l'acuité autant que la franchise en font de véritables manifestes. Un travail de "? mise au jour ? " de ses textes pour la plupart écrits en anglais est aujourd'hui mené par l'une de ses filles, Katya Berger, elle-même journaliste, qui a décidé de les inventorier et de les traduire. Cette petite bombe ouvre la voie à une autrice dont on verra prochainement paraître une sélection de textes, édités en collaboration avec la féministe et essayiste Mona Chollet pour la version française et avec la chercheuse Emily Foister pour l'anglaise.