Mes premières petites chansons dans la jungle

Ecoute tes premières chansons dans la jungle ! Avec ses puces sonores musicales et ses matières à toucher, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique et éveille ses sens en touchant des matières variées, fourrure, images en relief, paillettes etc. Au fil des pages, on découvre " La danse de capybaras ", " Le ouistiti ", " Le tamanoir ", " Le serpent ", " L'alligator ". Les illustrations du studio Tomso accompagnent ce voyage musical et sensoriel au fin fond de la jungle.