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#Album jeunesse

Mes premières petites chansons dans la jungle

Tomso Studio, Chantal Janisson, Solenne, Thomas

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Ecoute tes premières chansons dans la jungle ! Avec ses puces sonores musicales et ses matières à toucher, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique et éveille ses sens en touchant des matières variées, fourrure, images en relief, paillettes etc. Au fil des pages, on découvre " La danse de capybaras ", " Le ouistiti ", " Le tamanoir ", " Le serpent ", " L'alligator ". Les illustrations du studio Tomso accompagnent ce voyage musical et sensoriel au fin fond de la jungle.

Par Tomso Studio, Chantal Janisson, Solenne, Thomas
Chez Editions Gründ

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Auteur

Tomso Studio, Chantal Janisson, Solenne, Thomas

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres à toucher

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Mes premières petites chansons dans la jungle

Tomso Studio, Chantal Janisson, Solenne, Thomas

Paru le 27/08/2026

5 pages

Editions Gründ

14,95 €

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Scannez le code barre 9782324039898
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