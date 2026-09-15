Les intersignes, présages de la mort

Lorsque quelqu'un est sur le point de mourir, en Bretagne, ses proches perçoivent souvent des présages de sa disparition. Ces signes annonciateurs portent différents noms en breton et en gallo. On les regroupe sous la désignation générale d'intersignes. Il peut s'agir de bruits évoquant la fabrication du cercueil ou les funérailles (coups de marteau, grincements d'une charrette, chants funéraires, glas), ou encore de cierges qui volent dans la nuit vers le lieu du décès. Ils peuvent aussi prendre la forme de véritables hallucinations, mettant en scène la personne qui est en train de mourir au même instant, à côté ou très loin de là. Dans son livre "La légende de la mort en Basse-­Bretagne" (1893), le grand folkloriste Anatole Le Braz présente une belle variété d'exemples d'intersignes, qui ne manquent pas de provoquer l'effroi de ceux qui y ont assisté.