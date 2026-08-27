Oh ! Mais c'est mon chien !

Un album animé avec des calques à soulever pour découvrir qui se cache derrière tous ces animaux ! Ma maison ressemble à une vraie jungle ! Dès mon réveil, un drôle d'individu à la crinière flamboyante me salue. Est-ce un lion ? A qui est donc cette bouche géante aux dents acérées qui veut voler ma nourriture ? Est-ce un alligator ? Une créature toute poilue ose s'allonger dans mon hamac. Est-ce un paresseux ? Un album plein de surprises où le jeune lecteur va devoir soulever les calques pour découvrir qui se cache derrière toutes ces créatures. Des illustrations tendres et pleines d'humour de Mimi Yang.