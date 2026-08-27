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#Album jeunesse

Oh ! Mais c'est mon chien !

Mimi Yang

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Un album animé avec des calques à soulever pour découvrir qui se cache derrière tous ces animaux ! Ma maison ressemble à une vraie jungle ! Dès mon réveil, un drôle d'individu à la crinière flamboyante me salue. Est-ce un lion ? A qui est donc cette bouche géante aux dents acérées qui veut voler ma nourriture ? Est-ce un alligator ? Une créature toute poilue ose s'allonger dans mon hamac. Est-ce un paresseux ? Un album plein de surprises où le jeune lecteur va devoir soulever les calques pour découvrir qui se cache derrière toutes ces créatures. Des illustrations tendres et pleines d'humour de Mimi Yang.

Par Mimi Yang
Chez Editions Gründ

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Auteur

Mimi Yang

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Oh ! Mais c'est mon chien !

Mimi Yang trad. Emma Gautier

Paru le 27/08/2026

32 pages

Editions Gründ

17,95 €

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