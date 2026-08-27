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Mon coach en DCG 9 Comptabilité

Laurence Morgana, Catherine Zerara

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Par Laurence Morgana, Catherine Zerara
Chez Vuibert

|

Auteur

Laurence Morgana, Catherine Zerara

Editeur

Vuibert

Genre

DCG9 Introduction à la comptab

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Mon coach en DCG 9 Comptabilité

Laurence Morgana, Catherine Zerara

Paru le 27/08/2026

240 pages

Vuibert

16,90 €

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