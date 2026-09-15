Les Amazones n'existent pas. Les femmes violentes, elles, traversent l'histoire. Depuis plusieurs années, Perrine Le Querrec et Mathieu Farcy du duo PLY rassemblent images, récits et archives autour de la question longtemps éludée de la violence et de la puissance des femmes. Fruit d'un vaste travail de collecte iconographique mêlant différentes époques et cultures, ainsi que de rencontres et d'ateliers menés avec des femmes incarnant ce sujet, cet atlas visuel inédit de la violence des femmes est accompagné de poèmes et de photographies contemporaines inspirées par ces échanges. Ni manifeste ni inventaire, cet essai fait surgir un panthéon de femmes fortes, insurgées, combattantes, parfois criminelles. Les Amazones n'existent pas ouvre un espace de réflexion sur un sujet encore largement impensé. Préface de Coline Cardi.