Migrations vues du ciel

Chaque année, des millions d'animaux entreprennent d'extraordinaires périples et, pour certains, traversent la terre entière, à la recherche de nourriture, d'un climat plus doux ou d'un partenaire pour la reproduction. Des nuées de crabes rouges en Australie aux records de la petite sterne arctique, en passant par la marche de la soif des éléphants d'Afrique, chaque voyage met en exergue les capacités stupéfiantes d'espèces animales aussi incroyables les unes que les autres. Une collection documentaire pour prendre de la hauteur et découvrir notre monde autrement