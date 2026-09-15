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Migrations vues du ciel

Stéphanie Redoulès

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Chaque année, des millions d'animaux entreprennent d'extraordinaires périples et, pour certains, traversent la terre entière, à la recherche de nourriture, d'un climat plus doux ou d'un partenaire pour la reproduction. Des nuées de crabes rouges en Australie aux records de la petite sterne arctique, en passant par la marche de la soif des éléphants d'Afrique, chaque voyage met en exergue les capacités stupéfiantes d'espèces animales aussi incroyables les unes que les autres. Une collection documentaire pour prendre de la hauteur et découvrir notre monde autrement

Par Stéphanie Redoulès
Chez La Cabane Bleue

|

Auteur

Stéphanie Redoulès

Editeur

La Cabane Bleue

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

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Migrations vues du ciel

Stéphanie Redoulès

Paru le 15/09/2026

32 pages

La Cabane Bleue

18,00 €

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