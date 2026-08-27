DCG 3 - Droit social : Manuel et Applications - Réforme 2026-2027

Préparez efficacement le DCG3 Droit social avec ce manuel et des ressources interactives pour réviser et vous entraîner ! Tout le programme du DCG3 Droit social Maîtrisez tous les savoirs et les compétences : - Un cours complet et visuel - Des fiches méthode pour comprendre les attentes de l'examen - Des mises en situation - 165 définitions de notions clés - 65 exemples concrets - 25 schémas de synthèse pour réviser efficacement - Vidéo de professionnels de l'expertise, en partenariat avec le Lab50 Entraînez-vous de manière intensive au DCG3 Droit social : - 375 QCM interactifs et 125 exercices de difficulté progressive - Des cas pratiques guidés et corrigés - Des grilles pour s'autoévaluer - 155 flashcards pour réviser 6 sujets type d'examen pour être prêt le jour J Offert : retrouvez sur le site dédié à la collection de manuels DCG Vuibert : - les corrigés des QCM et exercices - des schémas de synthèse pour réviser efficacement - des conseils pour bien préparer l'examen + 1 sujet type d'examen corrigé !