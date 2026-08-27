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DCG 3 - Droit social : Manuel et Applications - Réforme 2026-2027

Laure Bataille, Irène Politis

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Par Laure Bataille, Irène Politis
Chez Vuibert

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Auteur

Laure Bataille, Irène Politis

Editeur

Vuibert

Genre

Comptabilité

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DCG 3 - Droit social : Manuel et Applications - Réforme 2026-2027

Laure Bataille, Irène Politis

Paru le 08/10/2026

488 pages

Vuibert

34,00 €

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