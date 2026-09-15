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Spécialité SVT 1re

Pascal Croze

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Ce livre couvre l'ensemble du programme de la spécialité " Sciences de La Vie et de La Terre " de la classe de Première. La méthode présentée dans ce livre fait intervenir différentes formes de mémoire des élèves (auditive, visuelle et kinesthésique), ce qui favorise leur apprentissage et leur réussite aux évaluations. Il contient : - 190 questions et réponses pour acquérir l'essentiel du cours. - 111 exercices et leurs corrigés - 19 cartes mentales - 228 flashcards à découper pour en faire un jeu de cartes afin d'apprendre et de réviser de façon ludique.

Par Pascal Croze
Chez Ellipses

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Auteur

Pascal Croze

Editeur

Ellipses

Genre

SVT (Sciences de la vie et de

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Spécialité SVT 1re

Pascal Croze

Paru le 15/09/2026

300 pages

Ellipses

16,00 €

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Scannez le code barre 9782340118898
9782340118898
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