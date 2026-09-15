Spécialité SVT 1re

Ce livre couvre l'ensemble du programme de la spécialité " Sciences de La Vie et de La Terre " de la classe de Première. La méthode présentée dans ce livre fait intervenir différentes formes de mémoire des élèves (auditive, visuelle et kinesthésique), ce qui favorise leur apprentissage et leur réussite aux évaluations. Il contient : - 190 questions et réponses pour acquérir l'essentiel du cours. - 111 exercices et leurs corrigés - 19 cartes mentales - 228 flashcards à découper pour en faire un jeu de cartes afin d'apprendre et de réviser de façon ludique.