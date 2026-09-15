Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Les outils pour enseigner avec l'IA

Fabien Boyer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'IA s'est installée dans les classes et les élèves l'utilisent, souvent en cachette. La question n'est plus si les professeurs enseigneront avec l'IA, mais comment le faire sans y perdre ni du temps ni la vertu pédagogique de l'enseignant. Ce guide est un outil de travail. Il recense ce qui fonctionne vraiment en classe : - des prompts testés ; - des activités prêtes à l'emploi ; - des stratégies disciplinaires concrètes du français à la SVT, du lycée professionnel au management d'établissement. La méthode CROFI y structure chaque interaction avec l'IA pour rester maître de ce qui est demandé. On y trouvera aussi : - les limites ; - les erreurs à éviter ; - les outils qui respectent le RGPD et ceux qui ne le respectent pas ; - quelques réponses d'IA franchement ratées pour que vous sachez exactement à quoi vous avez affaire.

Par Fabien Boyer
Chez Ellipses

|

Auteur

Fabien Boyer

Editeur

Ellipses

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les outils pour enseigner avec l'IA par Fabien Boyer

Commenter ce livre

 

Les outils pour enseigner avec l'IA

Fabien Boyer

Paru le 15/09/2026

186 pages

Ellipses

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340118669
9782340118669
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.