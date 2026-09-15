Les outils pour enseigner avec l'IA

L'IA s'est installée dans les classes et les élèves l'utilisent, souvent en cachette. La question n'est plus si les professeurs enseigneront avec l'IA, mais comment le faire sans y perdre ni du temps ni la vertu pédagogique de l'enseignant. Ce guide est un outil de travail. Il recense ce qui fonctionne vraiment en classe : - des prompts testés ; - des activités prêtes à l'emploi ; - des stratégies disciplinaires concrètes du français à la SVT, du lycée professionnel au management d'établissement. La méthode CROFI y structure chaque interaction avec l'IA pour rester maître de ce qui est demandé. On y trouvera aussi : - les limites ; - les erreurs à éviter ; - les outils qui respectent le RGPD et ceux qui ne le respectent pas ; - quelques réponses d'IA franchement ratées pour que vous sachez exactement à quoi vous avez affaire.