Comme des hommes ?

Au Rwanda, l'histoire des génocidaires a " un visage de femme ". Si l'extermination des Tutsi constitue un crime majoritairement commis par des hommes, on estime à 96 000 le nombre de femmes ayant participé aux massacres. La majorité d'entre elles ont été condamnées pour avoir dénoncé les Tutsi, pillé leurs biens ou pour avoir encouragé les tueurs, mais certaines figurent parmi les commanditaires les plus impliqués dans le génocide. Ce livre retrace les trajectoires de quinze femmes génocidaires et leur engagement total dans l'extermination, depuis son organisation jusqu'à sa mise en oeuvre. Toutes étaient des dirigeantes politiques. Les témoins les décrivent encore aujourd'hui comme des femmes " pas comme les autres ", monstrueuses et inarrêtables. Perdure l'idée, qu'en tant que femmes, elles auraient dû faire de la politique autrement. En s'intéressant à ces trajectoires paroxystiques, il ne s'agit pas d'écrire une histoire sensationnaliste. Urbaines, salariées, éduquées, politisées, ces dirigeantes représentent une nouvelle génération de femmes ayant pu accéder à des postes dans l'administration ou dans les partis grâce aux politiques dites de " promotion féminine " mises en place au cours de la décennie 1980. Cette intersection entre le genre et le pouvoir invite à aller au-delà de profils fixistes de femmes rebelles, hors normes ou dominatrices pour comprendre les mécanismes qui les ont menées à ces violences extrêmes.