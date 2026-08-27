Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Comme des hommes ?

Juliette Bour

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au Rwanda, l'histoire des génocidaires a " un visage de femme ". Si l'extermination des Tutsi constitue un crime majoritairement commis par des hommes, on estime à 96 000 le nombre de femmes ayant participé aux massacres. La majorité d'entre elles ont été condamnées pour avoir dénoncé les Tutsi, pillé leurs biens ou pour avoir encouragé les tueurs, mais certaines figurent parmi les commanditaires les plus impliqués dans le génocide. Ce livre retrace les trajectoires de quinze femmes génocidaires et leur engagement total dans l'extermination, depuis son organisation jusqu'à sa mise en oeuvre. Toutes étaient des dirigeantes politiques. Les témoins les décrivent encore aujourd'hui comme des femmes " pas comme les autres ", monstrueuses et inarrêtables. Perdure l'idée, qu'en tant que femmes, elles auraient dû faire de la politique autrement. En s'intéressant à ces trajectoires paroxystiques, il ne s'agit pas d'écrire une histoire sensationnaliste. Urbaines, salariées, éduquées, politisées, ces dirigeantes représentent une nouvelle génération de femmes ayant pu accéder à des postes dans l'administration ou dans les partis grâce aux politiques dites de " promotion féminine " mises en place au cours de la décennie 1980. Cette intersection entre le genre et le pouvoir invite à aller au-delà de profils fixistes de femmes rebelles, hors normes ou dominatrices pour comprendre les mécanismes qui les ont menées à ces violences extrêmes.

Par Juliette Bour
Chez Centre National de la Recherche Scientifique

|

Auteur

Juliette Bour

Editeur

Centre National de la Recherche Scientifique

Genre

Rwanda

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comme des hommes ? par Juliette Bour

Commenter ce livre

 

Comme des hommes ?

Juliette Bour

Paru le 27/08/2026

320 pages

Centre National de la Recherche Scientifique

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782271154743
9782271154743
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.