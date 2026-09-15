Spé Maths 1re

L'objectif de ce livre est clair : maîtriser les méthodes incontournables du programme de Première. Et l'intérêt est double ! D'une part, cela permet évidemment de se préparer solidement pour l'épreuve anticipée de mathématiques du baccalauréat. D'autre part, utiliser efficacement un catalogue restreint de méthodes directes, efficaces et qui fonctionnent dans la très grande majorité des cas est une étape incontournable pour pouvoir vraiment progresser en Maths. Pour atteindre ce double objectif, vous trouverez dans ce livre : - une sélection de méthodes classiques permettant de répondre à la plupart des questions des sujets du baccalauréat ; - des applications directes des méthodes sélectionnées ; - des exercices corrigés pour mettre en application les méthodes présentées ; - 2 annales complètes et corrigées.