Tout brûle

Pour que la roue tourne, il est temps de changer les règles ! Aura Reyes avait un bon job, elle possédait une luxueuse villa et était mère de deux merveilleuses filles. Désormais, elle risque une peine d'emprisonnement pour une fraude à grande échelle dont on l'accuse à tort. Mari Paz Celeiro, elle, s'est enrôlée dans le corps d'élite de la Légion après avoir appris à cultiver des navets avec sa grand-mère, mais elle traverse une mauvaise passe depuis cinq ans et vit pour l'essentiel dans sa voiture. Sere Quijano, enfin, est une développeuse de haut vol. Elle a sombré quand son mari l'a quittée pour sa soeur, puis s'est initiée à la magie. Elle est brillante et solitaire. Certains diront cinglée, mais le juge a rendu son expertise : " non concluant ". Leur point commun ? Ces trois femmes ont tout perdu. Même la peur. Et c'est ce qui les rend si dangereuses. Car pour se venger, elles oseront tout.