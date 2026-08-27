Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

La destinée de l'Avalon

Marie Reppelin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si le plus terrible des pirates était une femme ? Bold, jeune marin avide de faire ses preuves, croise, à l'occasion d'une mission, la route de hors-la-loi. Dès lors, toutes ses certitudes vacillent, et le pirate qui sommeillait en lui s'éveille. Ces mauvaises fréquentations traceront son destin, jusqu'à sa rencontre décisive avec Blake. Décidé à reprendre L'Avalon à la mort de son père, Blake doit à son tour faire ses preuves, heureusement entouré de Bold, Doc et Glenn. Pour asseoir sa réputation et s'assurer la loyauté de son équipage, il se lance à la conquête d'un trésor jugé inaccessible. Et rencontre en chemin Al, le sorcier des vents, qui l'aidera dans sa quête... Il trouve aussi la compagnie de vieux amis de Bold et tombe sur celui qui deviendra son pire ennemi, le capitaine Thull. Découvrez, par la même autrice : Affronter la nuit !

Par Marie Reppelin
Chez Pocket

|

Auteur

Marie Reppelin

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La destinée de l'Avalon par Marie Reppelin

Commenter ce livre

 

La destinée de l'Avalon

Marie Reppelin

Paru le 27/08/2026

464 pages

Pocket

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266358934
9782266358934
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.