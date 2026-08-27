La destinée de l'Avalon

Et si le plus terrible des pirates était une femme ? Bold, jeune marin avide de faire ses preuves, croise, à l'occasion d'une mission, la route de hors-la-loi. Dès lors, toutes ses certitudes vacillent, et le pirate qui sommeillait en lui s'éveille. Ces mauvaises fréquentations traceront son destin, jusqu'à sa rencontre décisive avec Blake. Décidé à reprendre L'Avalon à la mort de son père, Blake doit à son tour faire ses preuves, heureusement entouré de Bold, Doc et Glenn. Pour asseoir sa réputation et s'assurer la loyauté de son équipage, il se lance à la conquête d'un trésor jugé inaccessible. Et rencontre en chemin Al, le sorcier des vents, qui l'aidera dans sa quête... Il trouve aussi la compagnie de vieux amis de Bold et tombe sur celui qui deviendra son pire ennemi, le capitaine Thull. Découvrez, par la même autrice : Affronter la nuit !