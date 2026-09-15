L'essentiel du droit administratif général

En 2026, l'administration française doit se réinventer face à l'urgence climatique et à l'intelligence artificielle. Cet ouvrage offre aux étudiants de licence une méthode pour maîtriser les grands principes classiques (légalité, responsabilité, service public) tout en décryptant les nouveaux modes de contrôle du juge administratif sur l'Etat et les collectivités. Pourquoi ce livre ? L'ouvrage intègre les arrêts les plus récents du Conseil d'Etat (jurisprudence post-Grande-Synthe) qui renforcent le contrôle du juge sur les engagements écologiques de l'administration. Un point désormais incontournable du cours de L2. En 2026, l'utilisation de l'IA dans les décisions administratives est strictement encadrée. L'ouvrage explique les nouvelles frontières du principe de légalité face aux algorithmes et le droit des citoyens à la transparence des décisions automatisées. Il traite des réformes 2025/2026 sur l'organisation des services publics de proximité et la nouvelle gestion des agents contractuels de la fonction publique, offrant une vision moderne de l'action de l'Etat. Points forts : Un style direct, conçu pour faciliter l'apprentissage des fondamentaux. Des tableaux récapitulatifs en fin de chapitre et des schémas de procédures pour mémoriser les mécanismes complexes (recours pour excès de pouvoir, responsabilité sans faute). Jurisprudence 2026 : Analyse des derniers "Grands Arrêts" qui font évoluer la responsabilité de l'administration et le contrôle de proportionnalité. Outil de Réussite : Spécialement calibré pour les examens de Licence (L2/L3) et les épreuves de droit public des concours administratifs.