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#Roman jeunesse

La soupe du coeur

Ben Davis

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Un petit geste peut parfois changer le monde... Passage en poche de La soupe du coeur , une émouvante histoire vraie. Jordan en a assez d'être considéré comme le nouveau un peu bizarre du collège. Alors quand des élèves populaires lui proposent enfin de déjeuner avec eux au parc, il n'ose pas sortir la soupe préparée par sa mère. Et l'offre discrètement à Harry, un sans-abri. Jordan ne le sait pas encore, mais sa rencontre avec Harry est sur le point de changer sa vie. Et ce petit geste de gentillesse va déclencher un immense mouvement de solidarité qui lui permettra de tenir une promesse difficile. Car le garçon cache un lourd secret ...

Par Ben Davis
Chez Pocket

|

Auteur

Ben Davis

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

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La soupe du coeur

Ben Davis trad. Frédérique Fraisse

Paru le 27/08/2026

384 pages

Pocket

7,50 €

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Scannez le code barre 9782266358675
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