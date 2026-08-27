L'ascension et la chute d'un météore. Nicolas Fouquet (1615-1680), surintendant des Finances de Louis XIV, était un personnage plein de charme, fin et distingué, affable et complaisant, à l'intelligence aiguisée et aux multiples talents : juriste éminent, habile financier, diplomate avisé, ami fidèle, mécène et protecteur des artistes, grand bâtisseur, en même temps que grand amoureux... Son rôle politique, souvent méconnu, a été capital dans la période difficile qui va de la fin de la Fronde à la mort de Mazarin. Ce fastueux ministre ne pouvait que se heurter à l'autorité naissante du jeune Louis XIV. Son arrestation par le fameux d'Artagnan, suivie de son procès retentissant, marque le début de la révolution royale. Fut-il réellement coupable ou victime de la jalousie de ses nombreux ennemis, en particulier Colbert ? L'ouvrage de J. -C. Petitfils apporte un éclairage nouveau sur ce personnage complexe et sur la France baroque.