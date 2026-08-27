Le monarque qui fit entrer la France dans la modernité. " Le roi est un homme à se faire aimer par les pierres elles-mêmes ", disait sa belle-soeur Eléonore de Médicis. L'arme de la séduction fut en effet pour beaucoup dans la vie publique, mais aussi privée, du roi Henri de Bourbon. Mais d'autres circonstances présidèrent à sa destinée extraordinaire. En 1589, la mort violente de son lointain cousin Henri III le plaça soudain en position d'héritier d'un royaume qui, déchiré par les guerres de religion, menaçait de sombrer. Le combattant béarnais se révéla alors homme d'Etat, pacificateur, organisateur, bâtisseur, non sans se heurter au risque d'une dérive autocratique. Si le règne d'Henri le Grand (1589-1610) a marqué si durablement la France, c'est que le premier roi Bourbon a su restaurer entre la couronne et le peuple " l'ordre de l'amour " si brutalement déchiré par la Saint-Barthélemy et les guerres de religion devenues civiles. Réformateur, bâtisseur de l'Etat moderne avec Sully, il fut enfin un chef de guerre d'exception. Sa mort même, érigée en martyre, le servit. Car notre pays aime les sauveurs marqués du sceau de la Providence. La biographie référente du roi préféré des Français.