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Un an d'actualité des libertés et droits fondamentaux

Michaël Poyet, Anaïs Poyet, Mathilde Poyet

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Cet ouvrage a pour objectif de rappeler ou préciser, dans un volume court, l'actualité que doivent connaitre tous les étudiants qui préparent le grand oral du CRFPA et plus largement tous ceux qui préparent des concours avec une épreuve de culture générale : ils disposent ainsi d'un panorama express de l'année écoulée pour actualiser leurs connaissances juridiques et de culture générale en matière de libertés fondamentales. Les fiches d'actualités sont classées par ordre chronologique. Chaque fiche présente l'actualité et le contexte des thèmes à connaître pour réussir avec brio, en abordant également des notions essentielles en rapport avec ceux-ci, les textes juridiques de référence et des exemples de questions susceptibles d'être posées par les membres des jurys. Toutes les fiches comprennent au moins un sujet et son corrigé à partir d'une question ouverte ou dirigée, voire un arrêt à commenter. Points forts - Inclus un pêle-mêle de questions-réponses pour optimiser les révisions en la matière - Le panorama indispensable du candidat au CRFPA pour être certain d'être parfaitement à jour de ses connaissances et de l'actualité de l'année, notamment la condamnation de la France par la CEDH pour atteinte à la dignité humaine en raison de la surpopulation carcérale, le projet de loi portant des mesures de sécurisation du droit de la fonction publique, le pacte européen sur la migration et l'asile, ou encore la décision du Conseil d'Etat portant sur la qualité de l'air et la loi Duplomb, les systèmes d'IA dans l'UE ou le bilan du Défenseur des droits.

Par Michaël Poyet, Anaïs Poyet, Mathilde Poyet
Chez LGDJ

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Auteur

Michaël Poyet, Anaïs Poyet, Mathilde Poyet

Editeur

LGDJ

Genre

Préparation au CRFPA

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Un an d'actualité des libertés et droits fondamentaux

Michaël Poyet, Anaïs Poyet, Mathilde Poyet

Paru le 22/09/2026

310 pages

LGDJ

20,00 €

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