Les Amants de la Lumière

Des années 1960 à 2025, les destins croisés de Chiara et Lucien unis par la même passion artistique, l'histoire d'un amour libre et sacré, une ode au patrimoine lorrain et à l'art du vitrail français. Par l'auteur de Le Goût des mûres sauvages. Août 1963. Elle, à la beauté solaire, et lui, aux yeux azur, se sont connus à la cristallerie de Baccarat. Chiara, enfant d'immigrés italiens, et Lucien, fils de verrier mort en déportation, ont pour horizon une ville en pleine renaissance après les bombardements de 1944. Tous deux vibrent pour le travail du verre devenu passion d'alchimiste. Même s'ils partagent souvenirs et projets, Chiara a toujours esquivé la proposition de Lucien de l'épouser. Elle affirme sa volonté de vivre libre. Chacun tracera donc sa route faite d'apprentissages, de rencontres, d'expériences. C'est à Vézelay pour l'un, à Troyes pour l'autre, qu'ils auront la révélation de la Lumière par la magie du vitrail. Grâce à elle, ils se retrouvent. Enfin s'aimer... mais pour combien de temps ? Des Vosges à Carthage, de Reims à Notre-Dame de Paris et autres lieux mythiques, un magnifique roman sur la transmission et un bel hommage aux femmes.