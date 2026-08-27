Focus sur les juridictions spécialisées. Aux côtés des juridictions à compétence générale gravite une constellation de juridictions qualifiées de " spécialisées " ou d'" exception ". Réparties sur l'ensemble du territoire français, ces juridictions, bien que régulièrement évoquées par la doctrine universitaire, demeurent souvent étudiées de manière parcellaire. Rares sont les travaux ayant envisagé cette thématique dans son intégralité, c'est-à-dire par une analyse transversale des juridictions spécialisées relevant des sphères administrative, civile, pénale et constitutionnelle. Pourtant, de nombreuses problématiques méritent un examen approfondi : quelles formes revêt cette spécialisation ? Le phénomène présente-t-il une unité ? Quels objectifs sous-tendent la création de ces juridictions ? Contribuent-elles à renforcer la qualité de la justice ? Quelles alternatives existent à cette spécialisation institutionnelle ? Ne comporte-t-elle pas également certaines limites ? Faut-il en créer de nouvelles ou, à l'inverse, envisager des suppressions ? La spécialisation impose-t-elle des règles procédurales distinctes ? Comment ces juridictions s'insèrent-elles dans l'ordonnancement institutionnel ? Autant de questions qui exigent une réflexion rigoureuse. Cet ouvrage s'inscrit dans une volonté d'analyse approfondie d'un enjeu sociétal d'envergure, afin d'éclairer les spécificités et les défis inhérents à la spécialisation juridictionnelle.