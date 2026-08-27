Le premier roman-phénomène de Safae el Khannoussi, la nouvelle grande voix de la littérature. Le Souterrain, bar d'Irad Abergel à Paris, est le dernier refuge des soeurs et frères de la nuit. Mais quand la mère d'Irad, Salomé Abergel, disparaît au sommet de sa carrière, des clients inhabituels passent la porte de l'établissement. Son destin croise alors celui d'Hind el Arian, serveuse à temps partiel et junkie à temps plein, et de Yousef Slaoui, le " Pèlerin ", ancien tortionnaire. D'Amsterdam à Paris, de Tunis à Casablanca, ces êtres déracinés se sont construit des vies clandestines. Poursuivis par les fantômes de leur passé, ils tracent les contours d'un royaume invisible, un " vingt et unième " arrondissement, où se rassemblent les inadaptés. Et ensemble, ils lèvent leur verre : " A l'Europe ! O-rop-pa ! " Roman polyphonique intensément vivant, Oroppa est une invitation à explorer les marges des villes et des âmes.