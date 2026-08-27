Mathématiques 1re Tronc commun

Les Annales ABC du Bac pour préparer la nouvelle épreuve anticipée de Mathématiques en Première du Bac 2027 > sujets de l'épreuve de tronc commun, pour les élèves n'ayant pas choisi la spécialité Mathématiques. Sujets corrigés et commentés - 4 sujets corrigés dont celui du Bac 2026 - 385 QCM d'entraînement pour vérifier ses acquis et revoir les notions clés. - Des automatismes expliqués pas à pas, avec rappels de notions, exemples commentés et pièges fréquents. - Des fiches qui synthétisent l'essentiel du programme et aident à mémoriser rapidement les méthodes efficaces. > La structure claire et progressive permet un travail autonome, adapté autant aux révisions régulières qu'aux périodes de révisions intenses avant l'examen. > Les explications, accessibles et rassurantes, offrent tous les outils nécessaires pour comprendre, s'entraîner et réussir. Que ce soit pour consolider les bases du tronc commun, s'entraîner quotidiennement ou se préparer aux sujets types Bac, cet ouvrage est un allié indispensable pour aborder l'épreuve anticipée avec confiance.