Mathématiques Tout-en-un L3

Découvrez notre nouvel ouvrage L3 pour préparer la 1ère épreuve d'admission - Maths Oral - du Concours de Professeur des Ecoles (CRPE) 2027-2028. Conforme programme 2025. Descriptif - Un ouvrage avec une maquette claire, efficace, pratique, qui répond directement aux questions que se posent les étudiants de L3 pour préparer l'oral du CRPE. - Des QCM pour s'évaluer. - Toutes les notions indispensables à connaitre pour réussir l'épreuve orale. Points forts - + de 250 exercices et corrigés pour un entrainement efficace. - La méthodologie pour comprendre ce qui est attendu à l'épreuve orale. - Tous les conseils pour se préparer à l'exposé et à l'échange avec le jury. - Les sujets zéro de l'oral du CRPE, avec leurs corrigés. - Des sujets type CRPE pour préparer son oral.