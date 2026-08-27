Kraken à tribord !

Une nouvelle aventure frissonnante pour les apprentis lecteurs, à la rencontre du terrifiant... Kraken ! Les copains du CP partent faire de l'Optimist. Mais la sortie tourne vite à la catastrophe : leur bateau dérive et s'engouffre dans une grotte sombre... celle du terrible Kraken ! Courage, entraide et sang-froid seront indispensables pour s'en sortir. Une aventure qui fait un peu peur, mais jamais trop, parfaitement adaptée aux jeunes lecteurs.