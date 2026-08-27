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#Roman jeunesse

Kraken à tribord !

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

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Une nouvelle aventure frissonnante pour les apprentis lecteurs, à la rencontre du terrifiant... Kraken ! Les copains du CP partent faire de l'Optimist. Mais la sortie tourne vite à la catastrophe : leur bateau dérive et s'engouffre dans une grotte sombre... celle du terrible Kraken ! Courage, entraide et sang-froid seront indispensables pour s'en sortir. Une aventure qui fait un peu peur, mais jamais trop, parfaitement adaptée aux jeunes lecteurs.

Par Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe
Chez Nathan

|

Auteur

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

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Kraken à tribord !

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

Paru le 03/09/2026

32 pages

Nathan

6,20 €

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Scannez le code barre 9782095063931
9782095063931
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