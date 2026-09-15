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#Essais

Lexique allemand-français - Forêt

Ann Sellars, Didier Masson

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Conçu comme un guide, ce lexique vous aidera à échanger sur de nombreux aspects de cette thématique. Il ne se veut pas exhaustif mais tend à répertorier les mots et les expressions les plus utiles et fréquents dans ce domaine de spécialisation. Il propose le vocabulaire et les expressions les plus couramment utilisés en situation professionnelle. Les quiz interactifs associés enrichissent l'apprentissage en offrant des réponses à la fois écrites et orales. Les apprenants peuvent ainsi écouter la prononciation correcte des termes, développer leur compréhension orale et améliorer progressivement leur expression. Ces activités favorisent l'entrainement, l'autoévaluation et la consolidation des acquis, en autonomie ou avec un accompagnement pédagogique. Utilisable en classe comme en travail personnel, il soutient efficacement les parcours de formation et renforce le lien entre langue et métier.

Par Ann Sellars, Didier Masson
Chez Educagri

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Auteur

Ann Sellars, Didier Masson

Editeur

Educagri

Genre

Vocabulaire

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Lexique allemand-français - Forêt

Ann Sellars, Didier Masson trad. Fabienne Nyffenegger

Paru le 15/09/2026

Educagri

9,00 €

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