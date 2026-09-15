Papillotages

De fins papiers de soie imprimés enveloppent certains agrumes depuis le début du 20° siècle. Ils ont participé à leur métamorphose en produits d'importation et de consommation courante. Protégeant initialement les fruits lors du transport, ces papillotes deviennent, sur le lieu de vente, un décor séduisant invitant à la collection, mais également un support de récits et de branding, véhiculant des informations sur l'origine et la qualité du produit dans un souci croisé de traçabilité et de publicité. Ces estampes modernes et éphémères passent ainsi les frontières pour renaître chaque jour sur les marchés. Au-delà de leur esthétique chatoyante, elles colportent l'image d'une industrie agroalimentaire globalisée dont nous sommes héritiers et qui nourrit encore notre imaginaire. Habituellement voués à la poubelle, ces emballages sont ici regardés non seulement en tant qu'oeuvres graphiques, mais également comme témoins documentant une époque. A travers l'accumulation de ces images, telles des pages de comics-books, l'orange se raconte elle-même. Par la mise en dialogue de ces compositions de papiers d'agrumes avec un montage d'entretiens d'acteurs actuels de la "filière orange" (primeur, grossiste, importateur, agronome et économiste), le duo de graphistes Rovo tente d'écrire une mythologie moderne de l'orange, depuis son origine biologique et mythique jusqu'à sa mise en commerce mondialisée, en passant par son agriculture, son transport et sa consommation. Faisant écho à la foisonnante diversité de ces images, les paroles des différents acteurs rencontrés dépassent rapidement les enjeux de leurs métiers pour aborder des questions économiques, sociales, écologiques, coloniales, géopolitiques ou encore d'appropriation du vivant, à l'échelle européenne et mondiale. Cet essai graphique est le fruit d'une résidence de recherche et création du duo de designers graphiques Rovo (Sébastien Dégeilh et Gaëlle Sandré), portant sur le fonds de papiers de fruits du Miam (musée international des arts modestes, Sète), et notamment de la collection du peintre Pascal Casson. Ce montage d'images et de voix naît de l'observation de ce fonds et d'une série d'entretiens, menés au printemps 2024, avec différents acteurs locaux de la filière agrumes mis face à une sélection de ces emballages. De l'enchevêtrement de leurs paroles issues de ce contexte particulier naît un dialogue fictif où se confrontent autant de points de vue subjectifs et personnels constituant un regard pluriel sur notre consommation d'orange. En préambule à ce "? théâtre de papiers ? ", les répliques de ces personnages se mêlent à celles d'un choeur formé de textes d'origines diverses, glanés au fil de cette recherche. Initialement publié au sein du catalogue Superbemarché, papier d'agrumes & co [coédition Miam/La fenêtre/Trèfle, 2025], cette recherche a également donné lieu à l'exposition éponyme, commissariat Rovo, Françoise Adamsbaum et Gaëlle Maury, Miam, 11 avril 2025 - 8 mars 2026.