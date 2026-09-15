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#Imaginaire

Vous ne serez jamais nous

Pascal Houmard

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Sept rescapés. Un désert. Un crash dont personne ne comprend les circonstances. Tandis que les survivants tentent de reconstituer leur passé, les anomalies s'accumulent. Enrica, inspectrice de métier, mène son enquête. Béryl, lui, semble en savoir plus que les autres. Bien plus. Alors qu'il ignore l'essentiel. Car ce désert n'est pas ce qu'il paraît. Et ces sept naufragés non plus. Dans l'ombre, des entités non humaines croient mener le jeu, ignorant qu'elles sont elles-mêmes manipulées par un groupe de résistants. Qui détient, depuis des décennies, un plan à exécuter en vingt-quatre heures. Vous ne serez jamais nous est un roman de science-fiction à la construction vertigineuse, où l'identité, la mémoire et la liberté se jouent aux confins du réel et du simulacre, jusqu'à une dernière question, peut-être la seule qui compte : qu'est-ce qui fait de nous des humains ?

Par Pascal Houmard
Chez Hélice Hélas Editeur

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Auteur

Pascal Houmard

Editeur

Hélice Hélas Editeur

Genre

Science-fiction

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Vous ne serez jamais nous

Pascal Houmard

Paru le 15/09/2026

320 pages

Hélice Hélas Editeur

22,00 €

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Scannez le code barre 9782940700875
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