Autothérapie se déploie à travers des poèmes sensibles, où se greffent des histoires intimes à la grande Histoire. Le livre avance par fragments, répétitions et déplacements, tissant un espace où mémoire individuelle et mémoire collective se répondent. Dans un "je" instable, jamais totalement donné, ce livre construit une écriture de l'aventure, traversé par l'absence et la discontinuité. Les mots y deviennent des tentatives de maintien, cherchant à survivre à une mémoire qui s'efface, se transforme ou se recompose. A la croisée de la poésie et de texte analytique, Autothérapie propose une forme ouverte, où l'écriture ne fixe pas, mais accompagne les mouvements d'une identité en devenir.