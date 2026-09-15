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Suis du doigt le renard

Benoît Broyart

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Sur un chemin qui serpente de page en page, le lecteur choisit la suite de l'histoire, en décidant quel renard il va suivre. Les découvertes changent ainsi à chaque nouvelle lecture ! Alimentation, habitat, naissance des renardeaux... autant d'éléments complexes expliqués de façon simple et divertissante, pour une première approche de l'écologie et de la biologie. Une collection de documentaires ludiques pour découvrir une espèce menacée. Relecture scientifique par l'ASPAS, Association de Protection des Animaux Sauvages

Par Benoît Broyart
Chez La Cabane Bleue

|

Auteur

Benoît Broyart

Editeur

La Cabane Bleue

Genre

Autres encyclopédies (3 à 6 an

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Suis du doigt le renard

Benoît Broyart trad. Alice Ourghanlian

Paru le 15/09/2026

32 pages

La Cabane Bleue

18,00 €

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