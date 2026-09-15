Suis du doigt le renard

Sur un chemin qui serpente de page en page, le lecteur choisit la suite de l'histoire, en décidant quel renard il va suivre. Les découvertes changent ainsi à chaque nouvelle lecture ! Alimentation, habitat, naissance des renardeaux... autant d'éléments complexes expliqués de façon simple et divertissante, pour une première approche de l'écologie et de la biologie. Une collection de documentaires ludiques pour découvrir une espèce menacée. Relecture scientifique par l'ASPAS, Association de Protection des Animaux Sauvages