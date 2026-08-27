Ni ménagères, ni courtisanes

Encore aujourd'hui, rares sont les femmes à figurer aux côtés des hommes dans les études littéraires sur le mouvement anarchiste. Elles ont pourtant été nombreuses à prendre la plume pour s'exprimer dans les journaux libertaires. Ce sont autant des militantes oubliées que des femmes de lettres et journalistes connues de la fin du XIXe siècle, dont les trajectoires ont généralement été présentées à travers les aspects les plus valorisants de leur carrière. Cet ouvrage offre une première synthèse de la place des femmes dans la presse anarchiste en examinant les pratiques d'écriture et les stratégies discursives qu'elles ont adoptées pour façonner de nouvelles représentations politiques. A partir d'une perspective de genre, il révèle ainsi tout un pan négligé de l'histoire littéraire.