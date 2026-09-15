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#Essais

Epanouie

Julie Du Chemin, Chemin julie Du

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J'ai 29 ans. Jeune maman en plein burn-out et post-partum, je ne trouve plus ma place entre tous mes rôles de femmes. Je perds mon désir et ma libido. Le plaisir s'évapore lui aussi entre tous les "Il faut" et "Je dois" qui peuplent désormais ma vie. Une histoire va alors changer le cours de mon existence. Je rencontre une autre femme. Celle que j'avais oubliée et avec moi, toute l'humanité. Ce livre c'est mon hommage et mon héritage pour toutes les femmes et tous les hommes qui vont à leur tour la redécouvrir. Et lui redonner la place qu'elle mérite dans nos vies. A travers ce livre, vous serez invité à passer de la Mégère à Parfaite Petite Jouisseuse à travers le mantra et la méthode Eden. Et si recyclait 5000 ans de Patriarcat pour créer un nouveau monde peuplé de Putain de femmes et d'hommes épanouis ? Tous ensemble, on peut le faire !

Par Julie Du Chemin, Chemin julie Du
Chez Le lion z'ailé de Waterloo

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Auteur

Julie Du Chemin, Chemin julie Du

Editeur

Le lion z'ailé de Waterloo

Genre

Réussite personnelle

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Epanouie

Julie Du Chemin, Chemin julie Du

Paru le 15/09/2026

210 pages

Le lion z'ailé de Waterloo

20,00 €

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Scannez le code barre 9782390661344
9782390661344
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