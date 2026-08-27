Bienvenue parmi les Change-Mondes, les protecteurs de l'équilibre entre les mondes. Monde : Vertecian Flore : Une forêt qui bouge et qui nous attaque ! Faune : agressive !! On a vu un loup-garou ? ! Observations : Je n'y comprends rien ! J'ai trouvé une étrange chauve-souris en rentrant du collège, et voilà qu'on se retrouve catapultés dans un autre monde, moi (Enora), Saki et Idir, que je connais à peine. Il paraît que cette chauve-souris serait un Ani'mage, capable de voyager entre les mondes... et elle a besoin de nous pour rétablir l'équilibre entre les univers !