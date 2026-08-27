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#Roman jeunesse

Les Change-Mondes

Elisabeth Jammes, B. chalys . Dana

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Bienvenue parmi les Change-Mondes, les protecteurs de l'équilibre entre les mondes. Monde : Vertecian Flore : Une forêt qui bouge et qui nous attaque ! Faune : agressive !! On a vu un loup-garou ? ! Observations : Je n'y comprends rien ! J'ai trouvé une étrange chauve-souris en rentrant du collège, et voilà qu'on se retrouve catapultés dans un autre monde, moi (Enora), Saki et Idir, que je connais à peine. Il paraît que cette chauve-souris serait un Ani'mage, capable de voyager entre les mondes... et elle a besoin de nous pour rétablir l'équilibre entre les univers !

Par Elisabeth Jammes, B. chalys . Dana
Chez Editions Auzou

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Auteur

Elisabeth Jammes, B. chalys . Dana

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Les Change-Mondes

Elisabeth Jammes, B. chalys . Dana

Paru le 27/08/2026

192 pages

Editions Auzou

12,95 €

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