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#Roman francophone

La libraire

Penelope Fitzgerald

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Rien ne semble troubler la paix de Hardborough, aimable bourgade de l'East Anglia. Mais Florence Green, une jeune veuve, a décidé d'y ouvrir une librairie, ce qui déplaît aux notables de la ville. Florence voulait créer innocemment un lieu de sociabilité inédit ; elle découvre l'enfer feutré des médisances. Puis l'ostracisme féroce d'une partie de la population. Surtout lorsqu'elle s'avise de mettre en vente Lolita, le sulfureux roman de Nabokov. Alors, la guerre est déclarée, les clans s'affrontent, les personnages révèlent leur acrimonie. Florence sera très seule pour affronter le conformisme ambiant.

Par Penelope Fitzgerald
Chez Editions de La Table Ronde

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Auteur

Penelope Fitzgerald

Editeur

Editions de La Table Ronde

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La libraire

Penelope Fitzgerald trad. Michèle Lévy-Bram

Paru le 10/09/2026

208 pages

Editions de La Table Ronde

8,10 €

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