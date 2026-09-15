L'agilité stratégique en entreprise est la capacité d'une organisation à anticiper, détecter et s'adapter rapidement aux changements de son environnement (marché, concurrence, technologies, réglementation, attentes des clients) tout en maintenant sa vision et ses objectifs de long terme. Autrement dit, une entreprise agile sur le plan stratégique ne se contente pas de réagir aux événements : elle est capable de modifier ses priorités, ses modèles d'affaires, ses ressources ou ses processus lorsque les circonstances l'exigent, afin de saisir de nouvelles opportunités ou de limiter les risques. Christian Auriach est professeur associé à l'ESCP Business School et spécialisé en gestion de la performance de l'innovation et en planification stratégique assistée par l'IA. Il enseigne également à CELSA Sorbonne Université. Fondateur de la société de conseil Scenent, il accompagne des entreprises dans les domaines de la stratégie et de l'innovation. Il a précédemment occupé des postes de direction chez Accenture, Matra Cap Systems (Airbus) et au Crédit Lyonnais.