La collection "Gestion 360°" propose des guides pour permettre aux étudiants de comprendre le paysage complexe des domaines de la gestion. Alliant théorie et pratique, elle propose des ouvrages de cours exhaustif avec de nombreux exemples et éléments visuels (schémas, tableaux...) accompagné d'études de cas minutieusement élaborées pour montrer aux étudiants comment la théorie fonctionne dans le monde réel. Ces ouvrages offrent des boîtes à outils pragmatiques soigneusement conçue pour être directement applicable lors des examens. Elle s'adresse aux étudiants en Licence et Master de Sciences de Gestion, en BUT, en Ecole de commerce et en IAE. La communication est, par essence, interdisciplinaire. Elle mobilise la sociologie pour comprendre les dynamiques d'opinion et les logiques collectives. Elle s'appuie sur la psychologie pour analyser les mécanismes de perception et d'influence. Elle dialogue avec la philosophie lorsqu'elle interroge la responsabilité, la vérité et l'éthique du discours. Elle s'articule au marketing et à la stratégie d'entreprise lorsqu'elle contribue à la création de valeur et à la différenciation concurrentielle. Elle est également un exercice de rigueur. Construire une stratégie de communication suppose un diagnostic précis, une définition claire des objectifs, une segmentation fine des publics, une structuration cohérente du message et une évaluation méthodique des résultats. Loin de l'improvisation ou de l'intuition pure, la communication stratégique repose sur des méthodes, des outils et des modèles théoriques éprouvés.