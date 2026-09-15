Les Maths en profondeur - Terminale spécialité

Ce livre propose un parcours ambitieux et motivant. Il initie à la démarche démonstrative, en familiarisant régulièrement l'élève à des structures et des concepts qui seront développés plus tard, jusque dans l'enseignement supérieur. C'est un précieux outil de travail pour ceux qui souhaitent perfectionner leur connaissance et leur maîtrise des mathématiques. Il s'appuie sur : - un cours détaillé et cohérent, au style original ; - une pédagogie explicite, ne dissimulant pas les difficultés lorsqu'il y en a ; - un traitement équilibré des différents thèmes ; - de nombreux compléments au programme ; - un souci constant de former l'intuition ; - une ouverture sur l'histoire et la culture mathématique ; - plus de 300 exercices corrigés ; - plus de 70 figures ; - un site internet dédié.